Sicredi fortalece desenvolvimento de Dois Irmãos do Buriti

A atuação da cooperativa Sicredi Pantanal MS em Dois Irmãos do Buriti tem contribuído diretamente para o crescimento econômico do município, especialmente no setor agropecuário. A avaliação é de Luís Jandreis, gerente da agência local, que participou do programa Agro é Massa, nesta segunda-feira (9).

Segundo Jandreis, a decisão de investir no município veio há cerca de quatro anos, com a instalação de um escritório de negócios. Dois Irmãos do Buriti foi identificado como uma localidade com grande potencial de crescimento, e a aposta da cooperativa deu certo. “Desde então, temos desenvolvido várias atividades, colaborando com o desenvolvimento local da comunidade. É uma parceria que tem dado muito certo”, afirmou.

Com dois anos de agência inaugurada, o Sicredi tem ampliado a base de associados e a aplicação de recursos de linhas como FCO e BNDES. O apoio vai além do campo e alcança também o comércio local e a pessoa física. “A cooperativa nasceu no agronegócio, mas hoje está preparada para atender todos os públicos”, destacou o gerente.

Jandreis também comentou os desafios enfrentados pelo setor rural nos últimos anos, com safras impactadas por questões climáticas. Ele ressaltou que, mesmo diante de incertezas, o Sicredi se mantém sólido e preparado para apoiar o produtor. “É um momento que exige cautela. Estamos aqui para orientar, ajudar no planejamento e oferecer o suporte necessário”, disse.

Como novidade, o gerente anunciou o lançamento do programa “Sicredi Vantagens”, marcado para o dia 16 de junho. A iniciativa celebra os dois anos da agência e visa beneficiar tanto os associados quanto o comércio local, com descontos e ações que fortalecem a economia da cidade.

Para quem ainda não é associado, o convite está feito: “Vem até a nossa agência, tomar um café com a gente. Nossa equipe está pronta para atender produtores, empresários e toda a população com soluções financeiras cooperativas”, concluiu.

Confira a entrevista completa no Agro é Massa desta segunda-feira (9):