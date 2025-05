Sicredi Pantanal aposta em sustentabilidade e inovação na Showtec 2025

A Sicredi Pantanal MS participará da Showtec 2025 com uma proposta voltada à sustentabilidade e à inovação. A cooperativa levará para a feira uma estrutura feita com containers de dois andares, substituindo os tradicionais materiais descartáveis utilizados em eventos. A iniciativa busca reduzir o impacto ambiental e oferecer um espaço funcional e confortável para o público.

Estrutura e atividades

“O stand vai ser montado com dois containers em dois andares, que vai dar uma vista panorâmica da feira. É algo que traz uma experiência muito boa para quem nos visita”, afirmou Emerson Rocha, assessor agro da Sicredi Pantanal. Segundo ele, a cooperativa tem renovado sua participação a cada edição. Em 2023, apresentou o Túnel do Cooperativismo; em 2024, o Cine Pantanal; e agora traz a “Escalada do Cooperativismo”, atividade lúdica voltada para crianças com foco em educação financeira.

Outro destaque será o “Balcão de Oportunidades”, que chega à terceira edição oferecendo informações sobre como ingressar no sistema Sicredi. “Foi uma demanda que veio para nós e respondemos com o Balcão de Oportunidades. No ano passado, mais de 100 pessoas se inscreveram na plataforma”, explicou Rocha.

Apoio ao produtor

Para o gerente da agência de Maracaju, Wesley Kossa, a presença da cooperativa reforça o relacionamento com os associados. “Mesmo passando por um ano desafiador, entendemos que é tempo de estar presente e fortalecer nosso elo com o produtor e parceiros do agro”, afirmou. Ele também destacou o ambiente acolhedor que será oferecido no estande, com café, tereré e atendimento personalizado.

Em relação às soluções financeiras, Kossa apontou que há alternativas viáveis para produtores, mesmo diante de um cenário de juros altos. “Temos recursos do BNDES, FCO, além de opções de LCA. Vamos também oferecer condições especiais em consórcios, com taxas de administração reduzidas para a feira”, disse.

A Showtec é considerada uma das principais feiras agropecuárias do Brasil. Para a Sicredi Pantanal, a participação vai além da geração de negócios: busca afirmar valores do cooperativismo, promover educação financeira e reforçar seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da região.