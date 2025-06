Sidrolândia recebe R$ 40 milhões para obras de infraestrutura

Nos próximos dois anos, Sidrolândia deve receber aproximadamente R$ 40 milhões em investimentos por meio do programa MS Ativo. Os recursos, articulados em parceria com o Governo do Estado, serão aplicados em obras de infraestrutura que integram um novo ciclo de desenvolvimento urbano e logístico do município.

Entre as intervenções previstas, está o prolongamento da Avenida Antero Lemes até a Avenida das Flores, melhorando o acesso ao Parque de Exposições. Também será implantado o primeiro trecho do anel rodoviário, que vai interligar a MS-162 (saída para Maracaju) ao Frigorífico Balbinos. Essas duas obras somam R$ 23,5 milhões, incluindo contrapartida de R$ 5 milhões da prefeitura.

Outros R$ 15 milhões serão direcionados à construção da pista de pouso do aeródromo municipal. A prefeitura cederá a área para a execução da obra, considerada estratégica para a integração de Sidrolândia à Rota Bioceânica e para a consolidação do município como ponto de apoio logístico.

Também estão programadas obras de drenagem em áreas de alagamento, com investimento de R$ 2,5 milhões provenientes de emendas da bancada federal. Além disso, há previsão de novos equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras, com recursos a serem destinados por parlamentares.

As ações fazem parte do programa MS Ativo, que promove investimentos em infraestrutura em todos os municípios do Estado. Os projetos foram apresentados nesta terça-feira (24), durante reunião na Governadoria.