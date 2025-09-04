Veículos de Comunicação
Silveira abre show de Liniker no MS Ao Vivo em Campo Grande

Cantor sul-mato-grossense apresenta o projeto AfroAfetos neste domingo (7), no Parque das Nações Indígenas, com entrada gratuita

Duda Schindler

Silveira performando AfroAfetos em 10 de abril deste ano, no Sesc Teatro Prosa - Foto: Reprodução/ Bre Aragão PH
O cantor e compositor Silveira será o responsável por abrir o show da cantora Liniker no MS Ao Vivo, que acontece neste domingo, 7 de setembro, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A apresentação é gratuita e começa às 17h.

Natural de Corumbá, Silveira iniciou sua trajetória no canto ainda na adolescência e hoje desenvolve o projeto AfroAfetos, que reúne música, poesia e outras linguagens artísticas. Esta será sua primeira vez em um show solo e autoral dentro da programação do MS Ao Vivo, iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul em parceria com a Fundação de Cultura e o Sesc.

O espetáculo contará com participações de artistas locais, além de performances de dança e poesia. Entre os convidados estão a ColetivA de Trans para Frente, a coreógrafa Rosy Mendonça e a poeta Maria Carol.

Após a apresentação de Silveira, o palco recebe a cantora paulista Liniker, que apresenta o show de seu álbum mais recente, CAJU. A artista ganhou reconhecimento nacional e internacional e segue em turnê pelo Brasil e pelo exterior.

Além de Campo Grande, o projeto AfroAfetos seguirá em outras datas no estado, incluindo a Parada LGBT da capital, em 13 de setembro, e a Feira Literária de Bonito, em 17 de setembro.

