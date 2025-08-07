Sol predomina em MS nesta quinta-feira

A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul para esta quinta-feira (7). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), não é descartado há possibilidade de chuvas e tempestades isoladas em alguns municípios da região Sul-Fronteira do estado.

Campo Grande

Em Campo Grande, a máxima é de 27°C. O dia será marcado por sol pela manhã e formação de nuvens pela tarde. Ainda deve haver o registro de ventos de fracos a moderados.

Dourados e Ponta Porã

Em Dourados, a máxima deve chegar aos 26°C, com aumento da nebulosidade durante a tarde. Não há previsão de chuvas. O mesmo cenário é previsto para Ponta Porã, que registra máxima de 24°C.

Costa Leste

Três Lagoas têm ventos fracos ao longo do dia fracos. À tarde e à noite, o céu permanece sem formaçao de nuvens. A máxima é de 28°C. O mesmo cenário se repete em Aparecida do Taboado, com temperatura máxima de 29°C.

Costa Norte

Nos municípios de Coxim e Sonora, o céu permanece nublado ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. A máxima nos dois munícipios é de 30°C.

Pantanal

Em Corumbá e Porto Murtinho, o dia amanhece com poucas nuvens, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia, sem previsão de chuvas. corumbá registra máxima de 29°C e Porto Murtinho, de 26°C.