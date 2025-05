StoneX eleva projeção da safra brasileira de soja para 168,4 milhões de toneladas

A consultoria StoneX revisou nesta sexta-feira (2) sua projeção para a safra brasileira de soja 2024/25. A estimativa passou de 167,6 milhões para 168,4 milhões de toneladas, o maior volume já registrado no país.

O crescimento de 0,5% é atribuído principalmente à produção no Mato Grosso, que ultrapassou 50 milhões de toneladas.

Apesar do avanço, o relatório da consultoria aponta que o total poderia ter sido ainda mais elevado, caso não houvesse perdas em algumas regiões, com destaque para o Rio Grande do Sul. A produção gaúcha deve encerrar o ciclo com menos de 15 milhões de toneladas.

Em Mato Grosso do Sul

No Mato Grosso do Sul, a estimativa mais recente da Aprosoja/MS e do Sistema Famasul aponta que a produção de soja na safra 2024/25 deve atingir 14,686 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 18,9% em relação à safra anterior. O crescimento ocorre mesmo diante dos efeitos do estresse hídrico, que afetou aproximadamente 2,33 milhões de hectares no estado — mais da metade da área cultivada.

A área plantada teve expansão de 6,8%, alcançando 4,501 milhões de hectares. A produtividade média foi revisada para 54,4 sacas por hectare, com base em amostragem de 10,7% da área total.

Exportações

A previsão de exportações foi mantida em 107 milhões de toneladas, número que também pode representar um recorde, segundo a consultoria. O cenário internacional, especialmente as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, tem favorecido os embarques brasileiros.

Os estoques finais também foram revisados para cima, passando a 4,59 milhões de toneladas. O aumento reflete a maior oferta interna de soja no país.