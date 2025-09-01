StoneX mantém estimativa de produção da safra de soja e milho 2025/26

A estimativa para a safra de soja e de milho da primeira safra 2025/26, para este mês de setembro, segue inalterada, de acordo com relatório da StoneX, empresa global de serviços financeiros.

A safra de soja deve ter produtividade e produção recorde, com a última estimada em 178,2 milhões de toneladas. Já no caso do milho da primeira safra, a produção está projetada em 25,6 milhões de toneladas, com um pequeno aumento de 0,5% em relação ao volume do ciclo anterior

Em ambos os casos, o clima continua como ponto de atenção. A previsão de La Niña na primavera, pode trazer tempo mais seco para o sul do país, impactando na produção tanto da oleaginosa quanto do cereal.

O milho safrinha 2024/25, que está praticamente colhido em todo Brasil, também teve seus números mantidos no relatório de setembro da StoneX, com estimativa de produção em 111,7 milhões de toneladas.