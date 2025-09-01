Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

RELATÓRIO

StoneX mantém estimativa de produção da safra de soja e milho 2025/26

Produção de soja deve atingir 178,2 milhões de toneladas, enquanto milho da primeira safra está projetado em 25,6 milhões

Duda Schindler

Plantação de milho primeira safra ainda está no começo - Foto: Reprodução/ Hédio Fazan
Plantação de milho primeira safra ainda está no começo - Foto: Reprodução/ Hédio Fazan

A estimativa para a safra de soja e de milho da primeira safra 2025/26, para este mês de setembro, segue inalterada, de acordo com relatório da StoneX, empresa global de serviços financeiros.

A safra de soja deve ter produtividade e produção recorde, com a última estimada em 178,2 milhões de toneladas. Já no caso do milho da primeira safra, a produção está projetada em 25,6 milhões de toneladas, com um pequeno aumento de 0,5% em relação ao volume do ciclo anterior

Em ambos os casos, o clima continua como ponto de atenção. A previsão de La Niña na primavera, pode trazer tempo mais seco para o sul do país, impactando na produção tanto da oleaginosa quanto do cereal.

O milho safrinha 2024/25, que está praticamente colhido em todo Brasil, também teve seus números mantidos no relatório de setembro da StoneX, com estimativa de produção em 111,7 milhões de toneladas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos