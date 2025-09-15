Sul-mato-grossenses devem gastar menos no Dia das Crianças em 2025

O Dia das Crianças deve injetar R$ 352,37 milhões na economia de Mato Grosso do Sul em 2025, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF/MS). O valor é 6% menor que o registrado no ano passado, mas o levantamento mostra que mais pessoas pretendem presentear: 74% dos entrevistados, contra 68,7% em 2024.

O estudo aponta que o gasto médio com presentes será de R$ 206,61, ligeiramente acima do ano anterior, enquanto os valores destinados às comemorações tendem a ser mais modestos. As celebrações devem movimentar R$ 123,8 milhões, com gasto médio de R$ 121,65. A maioria pretende comemorar em casa com a família (32%), seguido por passeios (14%) e idas a lanchonetes e restaurantes.

Entre os presentes mais procurados estão os brinquedos (48%), roupas (31%), calçados (19%) e eletrônicos (11%). Filhos (51%) e netos (8%) aparecem como os principais beneficiados.

Já entre os que não vão comprar presentes, os principais motivos são não ter crianças na família (31%) ou ausência de filhos pequenos (29%). Apenas 7% alegaram falta de dinheiro.

A pesquisa também revelou que a maior parte das compras será feita de forma presencial (72%), principalmente nos centros de bairros (61%) e no comércio de rua (21%).

O levantamento foi realizado entre 23 de agosto e 2 de setembro em sete cidades do estado, ouvindo 1.982 pessoas. O intervalo de confiança é de 95%.