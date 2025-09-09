Suspeito de envolvimento em execuções é preso em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (9) um jovem de 20 anos, suspeito de integrar um grupo criminoso acusado de cometer várias execuções em Campo Grande nos últimos meses. O mandado de prisão temporária foi cumprido por equipes do Garras, em apoio à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro Jockey Clube.

O suspeito é apontado como autor do assassinato de Lucas Ribeiro Pastor, ocorrido em 7 de julho deste ano, em uma tabacaria no Jardim Centenário. A vítima foi morta com pelo menos 15 disparos de pistola calibre 9mm.

De acordo com a investigação, o crime teria sido motivado por uma rixa pessoal ligada a desentendimentos amorosos entre a vítima e o suspeito. As apurações também levantaram indícios de que ele faria parte de um grupo envolvido em outras execuções na capital.

Após a prisão, o investigado foi levado à sede do Garras, onde foram realizadas as medidas legais e de comunicação previstas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

*Com informações da Polícia Civil de MS