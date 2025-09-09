Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

POLÍCIA

Suspeito de envolvimento em execuções é preso em Campo Grande

Jovem de 20 anos é apontado como responsável por morte em tabacaria e possível ligação com grupo criminoso

Duda Schindler

Mandado de prisão temporária foi cumprido por equipes do Garras - Foto: Reprodução/ PCMS
Mandado de prisão temporária foi cumprido por equipes do Garras - Foto: Reprodução/ PCMS

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (9) um jovem de 20 anos, suspeito de integrar um grupo criminoso acusado de cometer várias execuções em Campo Grande nos últimos meses. O mandado de prisão temporária foi cumprido por equipes do Garras, em apoio à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro Jockey Clube.

O suspeito é apontado como autor do assassinato de Lucas Ribeiro Pastor, ocorrido em 7 de julho deste ano, em uma tabacaria no Jardim Centenário. A vítima foi morta com pelo menos 15 disparos de pistola calibre 9mm.

De acordo com a investigação, o crime teria sido motivado por uma rixa pessoal ligada a desentendimentos amorosos entre a vítima e o suspeito. As apurações também levantaram indícios de que ele faria parte de um grupo envolvido em outras execuções na capital.

Após a prisão, o investigado foi levado à sede do Garras, onde foram realizadas as medidas legais e de comunicação previstas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

*Com informações da Polícia Civil de MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos