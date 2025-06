Suspeito de furto de gado é alvo de operação e apreensões em Brasilândia

Um homem, de 37 anos, foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (11), em Brasilândia, após ser apontado como autor de furtos de gado na região. A investigação começou após a recuperação de dez animais subtraídos de uma fazenda no último mês de abril. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria alterado as marcas dos bovinos com um equipamento próprio, dificultando a identificação e tentando enganar possíveis compradores.

A ofensiva policial foi realizada em três locais ligados ao investigado: a casa onde reside, uma fazenda e um sítio. Durante a ação, o pai do suspeito, de 62 anos, tentou destruir o próprio celular na tentativa de eliminar provas. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e fraude processual, após a apreensão de duas armas, munições, celulares, dinheiro em espécie e uma caminhonete.

Na fazenda, o principal investigado reagiu à abordagem e chegou a ameaçar os policiais. Ele foi contido, e no local foram recolhidos documentos sobre venda de gado, cápsulas de munição e dois veículos, que passarão por perícia. A fiscalização também encontrou animais sem marca de origem ou com indícios de adulteração.