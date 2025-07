Suspeito de matar idoso a facadas é preso em Naviraí

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (14), o principal suspeito de um homicídio ocorrido no centro de Naviraí, no último dia 11 de julho. A vítima, um idoso de 82 anos, foi morto com múltiplos golpes de faca em frente à própria residência.

O suspeito, de 41 anos, era vizinho da vítima e, segundo testemunhas, mantinha uma antiga rixa com ela. O crime teria sido motivado por uma discussão banal, que terminou com o idoso sendo atingido por pelo menos dez facadas e ainda agredido com chutes na cabeça, mesmo depois de estar caído.

Logo após o crime, a Polícia Civil iniciou as investigações e representou pela prisão preventiva do suspeito. A medida foi autorizada pela Justiça da comarca de Naviraí. O autor se apresentou espontaneamente na delegacia nesta segunda-feira, por volta das 15h, acompanhado de um advogado. Na ocasião, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão.

O suspeito foi levado para a carceragem da 1ª Delegacia de Naviraí, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.