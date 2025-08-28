Assassino de menina de seis anos morre em confronto com a polícia

Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, acusado de estuprar e assassinar uma menina de seis anos na Vila Carvalho, em Campo Grande, morreu em confronto com a equipe do Grupo de Operação e Investigação (GOI).

De acordo com informações apuradas pelo portal RCN 67, as forças policiais da Capital entraram em estado de alerta e promoveram uma caçada ao acusado. Ainda de acordo com fontes da polícia, o suspeito foi localizado na região do Inferninho, em Campo Grande.

Ao perceber a aproximação da equipe policial, o suspeito, que estava armado, reagiu à abordagem e houve troca de tiros.

Ele foi atingido, chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Vila Almeida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Destalhes do crime

Marcos é acusado de ter estuprado e assassinado uma menina de apenas seis anos, na noite de quarta-feira (27). A criança foi levada da Vila Taquarussu e encontrada horas depois, por uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na Vila Carvalho, dentro da casa do suspeito.

Seu corpo foi encontrado dentro de uma banheira de bebê, enrolado em uma coberta, na casa do suspeito, que era conhecido da família. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele conduziu a vítima.

Assim que os pais perceberam o desaparecimento, acionaram a polícia e registraram boletim de ocorrência. De imediato, equipes de diversas forças de segurança iniciaram as buscas, que resultaram na localização da menina.

A Polícia Civil informou que a vítima apresentava sinais de violência sexual. Marcos, apelidado de “Gordinho”, já tinha passagens por estupro de vulnerável e possuía mandado de prisão em aberto.

Marcos Wllian seria acusado por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado, estupro de vulnerável, vilipêndio e ocultação de cadáver.