Suspeito de matar mulher com facão em Costa Rica é preso em fazenda

Juliano Pinheiro Oliveira, de 40 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (30), em uma fazenda localizada na zona rural de Alcinópolis, municípios distante a 311 km de Campo Grande.

Ele é suspeito de matar Rose Antônia de Paula, de 41 anos, com um golpe de facão no pescoço. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (27), em uma quitinete no município de Costa Rica.

A prisão foi realizada por policiais civis de Costa Rica, com apoio da Polícia Militar. Juliano estava foragido desde o dia do crime e foi encontrado escondido na propriedade rural. Após ser detido, ele foi levado para a delegacia e segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.