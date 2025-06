Suspeito de revender celulares furtados é preso em Campo Grande

Um homem, de 37 anos, foi preso em Campo Grande suspeito de comprar e revender celulares furtados ou roubados. Segundo a investigação, ele já tinha pelo menos sete passagens por receptação, sendo cinco delas registradas nos últimos dois anos. Os aparelhos eram revendidos em uma loja mantida pelo próprio investigado.

A prisão ocorreu após a Justiça autorizar mandados de busca e apreensão e a prisão preventiva. Durante o cumprimento das ordens judiciais, equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), encontrou novos indícios e o homem foi indiciado em dois inquéritos que tramitam atualmente.

De acordo com a polícia, ele é considerado um receptador recorrente e vinha atuando no comércio de celulares de origem ilícita há anos. O caso faz parte de uma ofensiva contra os crimes de roubo e furto na capital, especialmente de celulares, que lideram as ocorrências desse tipo.

As autoridades orientam a população a comprar aparelhos apenas de lojas legalizadas, que forneçam nota fiscal e garantia. A recomendação é que os consumidores consultem a situação do telefone antes da compra usando o número do IMEI, disponível para consulta gratuita no site da Anatel.