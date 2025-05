Suspeito é preso após desaparecimento de mulher em Cassilândia

Um homem, de 43 anos, foi preso temporariamente nesta segunda-feira (13) em Cassilândia – município a 418,4 km de Campo Grande – suspeito de envolvimento no desaparecimento e possível feminicídio da companheira. A vítima, que não teve a identidade divulgada, está desaparecida desde o último fim de semana.

A prisão foi autorizada pela Justiça após pedido da Polícia Civil, com parecer favorável do Ministério Público, e ocorreu após o surgimento de indícios que apontam para a participação do suspeito no caso. Entre os elementos encontrados estão objetos da vítima localizados próximos ao Rio Aporé, como calçados e um brinco reconhecido por familiares. Também foram identificadas manchas de sangue na região.

O desaparecimento foi registrado inicialmente no domingo (12), quando a mãe da vítima procurou a delegacia. No mesmo dia, o companheiro também prestou depoimento, relatando que o casal havia discutido durante um baile na madrugada anterior. Ele afirmou ter deixado a mulher na entrada da cidade.

A partir dessas informações, equipes da Polícia Civil de Cassilândia e Paranaíba iniciaram buscas, com apoio do Núcleo Regional de Inteligência. A investigação passou a tratar o caso como possível feminicídio ainda no domingo, diante dos indícios reunidos.

Durante a operação, o carro do suspeito foi apreendido, e novos vestígios foram analisados pela perícia. Após a prisão, o homem relatou informalmente que houve uma briga no veículo e agressões físicas. Ele disse ainda que levou a vítima até a margem do Rio Aporé, onde ocorreu uma nova discussão, e que a mulher teria caído na água.

Buscas seguem sendo feitas no rio, com apoio do Corpo de Bombeiros, para tentar localizar o corpo da vítima. A Polícia Civil afirma que as investigações continuam e reforça a importância de denúncias que possam ajudar no esclarecimento dos fatos.

*Com informações da Polícia Civil de MS