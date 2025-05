Suspeito é preso após furtar malote com R$ 7,8 mil em Naviraí

Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (6), em Naviraí, por furtar um malote com R$ 7.800 de dentro de um caminhão de entregas. A ação foi realizada por agentes da Polícia Civil, após o crime ocorrido no estacionamento de um supermercado no centro da cidade.

Segundo informações da Polícia, o motorista do veículo havia deixado a porta da cabine apenas encostada enquanto realizava a entrega de carnes no estabelecimento. Ao retornar, percebeu que o dinheiro havia sido levado.

Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que um homem chegou ao local em uma motocicleta preta, entrou na cabine do caminhão e retirou o malote. Com base nas imagens, a equipe de investigação identificou o suspeito, já conhecido por crimes semelhantes.

Durante diligência até a residência do homem, ele confessou o furto, devolveu o valor integral e apresentou tanto a motocicleta quanto o capacete utilizados na ação. Diante da situação de flagrante, ele foi levado à unidade policial, onde a detenção foi formalizada. A autoridade responsável também solicitou a conversão da prisão em preventiva, considerando os antecedentes e a repetição das práticas ilícitas.

Orientação

As autoridades orientam motoristas, comerciantes e a população em geral a adotarem medidas simples de segurança, como trancar portas e não deixar objetos de valor expostos nos veículos, mesmo em paradas rápidas.