Tarifa de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros preocupa setor agropecuário

O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a aplicação de uma tarifa de 50% aos produtos importados do Brasil a partir de 1º de agosto gerou reações no mercado e preocupação entre produtores brasileiros. A medida atinge setores como o agronegócio, siderurgia e alimentos processados.

Durante entrevista ao programa Agro é Massa, o analista de mercado João Pedro Cuthi Dias explicou que o impacto direto será sentido nas exportações brasileiras para os Estados Unidos, especialmente na carne bovina e no suco de laranja. Segundo ele, os EUA são atualmente o segundo maior comprador de carne do Brasil, e a sobretaxa pode afetar a competitividade do produto nacional.

“O americano tem dificuldade de manter a produção por causa da seca e dos altos custos. Eles usam a carne brasileira para equilibrar o hambúrguer que consomem, principalmente com cortes de vaca magra. Substituir essa carne no mercado mundial não será fácil” – analista de mercado, João Pedro Cuthi Dias

O analista também citou o risco de perdas em outros segmentos. Os Estados Unidos são grandes importadores de sebo bovino do Brasil, usado na produção de biocombustíveis como o querosene de aviação sustentável. “Esse setor também pode sentir os reflexos dessa tarifa, e o custo final recai sobre os consumidores dos dois países”, avaliou.

“Quando os dois lados buscam palco, quem paga é o produtor e o consumidor” João Pedro Cuthi Dias

Por fim, João Pedro criticou a condução política da crise comercial. Para ele, o conflito entre os governos de Lula e Trump poderia ter sido evitado com mais diálogo e menos exposição pública.

Confira a entrevista completa com João Pedro Cuthi Dias, no Agro é Massa desta quinta-feira (10):