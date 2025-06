Tempo muda em MS com chegada de frente fria

O sábado (7) começou com céu claro em Campo Grande, mas o tempo deve mudar em Mato Grosso do Sul ao longo do fim de semana. Apesar do início de dia com sol predominante, a previsão meteorológica indica aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada em diversas regiões do Estado. Em áreas isoladas, não está descartada a ocorrência de tempestades com descargas elétricas e rajadas de vento.

De acordo com o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as mudanças nas condições climáticas são provocadas pela aproximação de uma nova frente fria, que avança acompanhada de uma área de baixa pressão atmosférica. A combinação entre calor, umidade e o deslocamento de cavados – formações alongadas de baixa pressão – favorece a instabilidade e o aumento da probabilidade de chuva.

Na Capital, a previsão para o período da tarde é de céu com muitas nuvens, mas sem expectativa de precipitação. A temperatura máxima deve chegar aos 30ºC. Em outras regiões, os termômetros também sobem: Ponta Porã deve registrar máxima de 30ºC; Bataguassu e Dourados, 31ºC; Paranaíba e Porto Murtinho, 32ºC; Inocência, Chapadão do Sul e Três Lagoas, 33ºC; e Corumbá, Coxim e Sonora, 34ºC.

O domingo (8) concentra os maiores volumes de chuva, especialmente na região leste do Estado, como em Anaurilândia, onde os acumulados podem chegar a 30 milímetros em 24 horas. A previsão aponta ainda para uma leve queda nas temperaturas, com mínimas entre 14°C e 18°C, principalmente na região sul, como em Ponta Porã. Os ventos também ganham força, com velocidades que podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ultrapassar essa marca em pontos específicos.

A orientação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e redobre a atenção em caso de tempestades.