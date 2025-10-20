Temporada de Terror leva clássicos e lançamentos do gênero às telonas de MS

Os fãs de terror têm um motivo a mais para ir ao cinema neste fim de outubro. A partir desta quinta-feira (23), começa a Temporada do Terror 2025, uma programação especial que trará de volta aos cinemas alguns dos maiores clássicos do gênero, além de estreias e sucessos recentes. A maratona segue até 5 de novembro e contará com 11 filmes exibidos em todo o país, com ingressos a R$ 13.

Entre os destaques, estão obras que marcaram gerações, como Drácula de Bram Stoker (1992), de Francis Ford Coppola, e O Bebê de Rosemary (1968), dirigido por Roman Polanski. Outro título que retorna às telas é A Noiva Cadáver (2005), animação de Tim Burton que completa 20 anos. Já para quem prefere novidades, a lista inclui O Telefone Preto 2 e A Própria Carne, lançamento de 2025.

As sessões acontecem em dias e horários definidos, e três produções — Tubarão (1975), A Noiva Cadáver e A Própria Carne — permanecem em cartaz por mais tempo. O evento é uma iniciativa da rede Cinemark e busca reunir o público que aprecia o cinema de horror em suas diferentes fases e estilos.

A programação da Temporada do Terror 2025 no Shopping Campo Grande traz títulos clássicos e contemporâneos que prometem agradar tanto aos nostálgicos quanto aos novos fãs do gênero. Os ingressos já estão disponíveis na pré-venda pelo site e aplicativo da rede.

Serviço

🎬 Temporada do Terror 2025

📅 Quando: 23 de outubro a 5 de novembro

📍 Onde: Salas Cinemark – Shopping Campo Grande

💰 Valor: R$ 13 (preço promocional)

🎟️ Pré-venda: disponível desde 9 de outubro pelo app e site da Cinemark