Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

CULTURA

Temporada de Terror leva clássicos e lançamentos do gênero às telonas de MS

Programação especial reúne filmes icônicos e novidades do cinema de horror com ingressos a preço promocional

Duda Schindler

Gary Oldman como Conde Drácula - Foto: Reprodução/ Cinema em Cena
Gary Oldman como Conde Drácula - Foto: Reprodução/ Cinema em Cena

Os fãs de terror têm um motivo a mais para ir ao cinema neste fim de outubro. A partir desta quinta-feira (23), começa a Temporada do Terror 2025, uma programação especial que trará de volta aos cinemas alguns dos maiores clássicos do gênero, além de estreias e sucessos recentes. A maratona segue até 5 de novembro e contará com 11 filmes exibidos em todo o país, com ingressos a R$ 13.

Entre os destaques, estão obras que marcaram gerações, como Drácula de Bram Stoker (1992), de Francis Ford Coppola, e O Bebê de Rosemary (1968), dirigido por Roman Polanski. Outro título que retorna às telas é A Noiva Cadáver (2005), animação de Tim Burton que completa 20 anos. Já para quem prefere novidades, a lista inclui O Telefone Preto 2 e A Própria Carne, lançamento de 2025.

As sessões acontecem em dias e horários definidos, e três produções — Tubarão (1975), A Noiva Cadáver e A Própria Carne — permanecem em cartaz por mais tempo. O evento é uma iniciativa da rede Cinemark e busca reunir o público que aprecia o cinema de horror em suas diferentes fases e estilos.

A programação da Temporada do Terror 2025 no Shopping Campo Grande traz títulos clássicos e contemporâneos que prometem agradar tanto aos nostálgicos quanto aos novos fãs do gênero. Os ingressos já estão disponíveis na pré-venda pelo site e aplicativo da rede.

Serviço

🎬 Temporada do Terror 2025
📅 Quando: 23 de outubro a 5 de novembro
📍 Onde: Salas Cinemark – Shopping Campo Grande
💰 Valor: R$ 13 (preço promocional)
🎟️ Pré-venda: disponível desde 9 de outubro pelo app e site da Cinemark

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos