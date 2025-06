TJMS abre seleção para estágio remunerado em Campo Grande

Estudantes de ensino superior que buscam uma oportunidade de estágio remunerado podem se inscrever no novo processo seletivo aberto pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). As vagas são destinadas exclusivamente para atuação em Campo Grande e abrangem diversas áreas de formação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 29 de junho, por meio do site da Universidade Patativa do Assaré (UPA), responsável pela organização do processo.

Podem participar alunos que estejam regularmente matriculados até o penúltimo semestre dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil e Serviço Social.

Os candidatos selecionados terão uma carga horária de 25 horas semanais, com cinco horas diárias, e receberão bolsa mensal no valor de R$ 855,50, além de auxílio-transporte de R$ 217,80.

A seleção será feita por meio de uma prova objetiva on-line, composta por 30 questões de múltipla escolha, com conteúdos de Língua Portuguesa, Legislação e conhecimentos específicos de cada área. A avaliação estará disponível no dia 6 de julho e poderá ser feita em qualquer horário, até as 23h59 (horário de Brasília).

O processo seletivo também conta com reserva de vagas para candidatos negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, conforme previsto na legislação. Para isso, é necessário anexar documentação específica no momento da inscrição.

O resultado preliminar será divulgado em 7 de julho, com prazo para recursos nos dias seguintes. A lista final de aprovados está prevista para 11 de julho. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por mais 12 meses.