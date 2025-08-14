Veículos de Comunicação
HORTIFRUTI

Tomate e alface ficam mais baratos nesta semana na Ceasa

Enquanto algumas hortaliças e frutas registram queda nos preços, abobrinha, melancia e melão apresentam aumento nesta semana.

Duda Schindler

Tomate registrou o valor de R$ 110 a caixa de 25 kg - Foto: Repodução/ Ceasa-MS
Nesta semana, a alface crespa e o tomate longa vida estão mais baratos nas Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS), itens essenciais para qualquer salada. A alface crespa (caixa de 7 kg) caiu de R$ 45,00 para R$ 40,00, enquanto o tomate longa vida (caixa de 25 kg) passou de R$ 120,00 para R$ 110,00.

A couve também se destaca, registrando a maior queda da semana: o maço, que custava R$ 2,50, agora é vendido por R$ 2,00, representando uma redução de 25%. O limão Taiti ( R$ 50) e o mamão formoso (R$ 70), também tiveram baixa nos preços.

Por outro lado, algumas hortaliças e frutas registraram alta. A abobrinha verde (caixa de 20 kg) subiu de R$ 80,00 para R$ 90,00, impactada pelo frio que reduziu a oferta.

A cenoura (caixa de 20 kg) passou de R$ 60,00 para R$ 65,00, a batata comum (saco de 50 kg) subiu de R$ 140,00 para R$ 150,00, a melancia (caixa de 10 kg) de R$ 2,30 para R$ 3,40 e o melão amarelo (caixa 13 kg) de R$ 65,00 para R$ 70,00, devido à oferta limitada nas regiões produtoras.

