Trabalhadores de MS contratam R$ 60 mi no novo consignado

Entre os dias 21 de março e 3 de abril, trabalhadores de Mato Grosso do Sul firmaram 8.952 contratos por meio do novo crédito consignado oferecido pela Carteira de Trabalho Digital. O valor total emprestado no período chegou a R$ 60,2 milhões. A média por contrato foi de R$ 6.726,81, com parcelas mensais de R$ 371,11 e prazo médio de 18 meses.

O modelo faz parte do programa Crédito do Trabalhador, que tem como foco trabalhadores com carteira assinada. A operação permite que a contratação ocorra digitalmente, com diferentes propostas oferecidas por instituições financeiras. O valor das parcelas não pode ultrapassar 35% da renda do trabalhador.

No país, 532.743 contratos foram fechados desde o início da operação, somando R$ 3,3 bilhões em crédito. O valor médio dos empréstimos foi de R$ 6.209,65 por trabalhador. A região Sudeste lidera o volume de operações, seguida por Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte.

Cada instituição define os critérios de liberação com base em salário, tempo de serviço e garantias. É possível utilizar parte do saldo do FGTS ou a multa rescisória como garantia. Também é permitido contratar o crédito sem oferecer nenhuma garantia.

O contrato pode ser cancelado até sete dias após o recebimento do valor. A partir de 25 de abril, será possível transferir um empréstimo para outra instituição que ofereça juros mais baixos. A contratação está disponível exclusivamente na Carteira de Trabalho Digital.

*Com informações da Secretaria de Comunicação Social