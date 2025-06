Trânsito de bovinos entre Mato Grosso do Sul e demais estados está liberado

Está autorizado, a partir desta terça-feira (17), o livre trânsito de bovinos e bubalinos entre Mato Grosso do Sul e o restante do território brasileiro. A liberação ocorre após o Brasil obter, em maio deste ano, o certificado de país livre de febre aftosa sem vacinação em todo o seu território, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), durante a 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados.

Com esse reconhecimento, o Ministério da Agricultura publicou um ofício que estende a permissão de trânsito de animais suscetíveis à febre aftosa também aos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e ao Distrito Federal.

O documento foi encaminhado às superintendências de Agricultura e Pecuária de todos os estados, confirmando que não há mais restrições para a movimentação de animais entre zonas reconhecidas como livres da doença, desde que sejam respeitadas as normas específicas de transporte e fiscalização vigentes em cada local.

A uniformização do status sanitário do Brasil marca um avanço significativo para a pecuária nacional e elimina a proibição anteriormente prevista no artigo 4º da Portaria nº 665, de 21 de março de 2024, que vetava o trânsito de bovinos e bubalinos oriundos de áreas ainda em processo de reconhecimento.

Segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, a mudança representa a retirada de barreiras sanitárias internas. “Com o novo status, não há mais restrições sanitárias para o transporte desses animais entre as zonas livres dentro do país”, afirmou.