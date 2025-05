Transporte aeromédico garante transplante renal a jovem de MS

A rapidez e a articulação de diferentes estruturas do serviço público foram determinantes para que o jovem João Vitor Silva de Andrade, diagnosticado com doença renal crônica, conseguisse chegar a tempo a São Paulo para realizar um transplante. O transporte do paciente foi realizado na terça-feira (27) pela Coordenadoria de Transporte Aéreo (CTA) da Casa Militar do Governo de Mato Grosso do Sul.

João Vitor realizava sessões regulares de hemodiálise enquanto aguardava, em lista de espera, por um rim compatível. A oportunidade surgiu quando a Faculdade de Medicina da USP notificou a disponibilidade do órgão. Com uma janela de tempo limitada para a realização da cirurgia, a missão aeromédica foi acionada com urgência e cumprida com sucesso.

Ações e Logística do Transporte

A operação teve início em Campo Grande, com destino à capital paulista, garantindo as condições ideais de transporte e estabilidade do paciente durante todo o percurso. A ação envolveu profissionais treinados e um planejamento logístico preciso, fatores essenciais para atender a exigência de tempo e segurança do procedimento.

A missão reforça o papel estratégico da CTA em ações de saúde pública em Mato Grosso do Sul. Em 2025, o estado tem demonstrado capacidade de resposta rápida em situações críticas, por meio da atuação integrada com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e outros órgãos públicos.

Desafios e a Importância da Conscientização

Casos como o de João Vitor evidenciam a importância de uma rede bem estruturada para viabilizar transplantes, que dependem tanto da solidariedade da família doadora quanto da eficiência do sistema de saúde. Apesar dos avanços, desafios como a recusa familiar ainda limitam o número de doações no Brasil. Ampliar a conscientização da população é um passo fundamental para salvar mais vidas.