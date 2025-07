Trechos da BR-163 em MS têm obras com desvios e pare-e-siga

Motoristas que trafegam pela BR-163 em Mato Grosso do Sul devem redobrar a atenção nesta quarta-feira (2), devido à realização de obras de manutenção em diversos pontos da rodovia. Os serviços incluem tapa-buracos, correções no pavimento, sinalização horizontal e limpeza de dispositivos de drenagem.

Em alguns trechos, o tráfego está sendo desviado ou operando no sistema pare-e-siga, com alternância de passagem nos dois sentidos. A previsão é de que os trabalhos sigam ao longo do dia, podendo sofrer alterações de acordo com as condições climáticas.

As intervenções ocorrem em vários municípios do Estado. Confira os trechos afetados:

Desvios de tráfego

Sonora – kms 819 ao 818

Pedro Gomes / Coxim – kms 776 ao 774

São Gabriel do Oeste – km 636; kms 626 ao 620; kms 601 ao 600; km 598

Bandeirantes – km 586; kms 578 ao 577

Bandeirantes / Rochedo / Jaraguari – kms 534 ao 533

Jaraguari – km 530

Campo Grande – km 491

Rio Brilhante – km 315

Dourados – kms 265 ao 264; kms 261 ao 260; kms 257 ao 256; km 255; kms 243 ao 242

Caarapó – kms 233 ao 232; kms 228 ao 227; km 201

Itaquiraí – kms 97 ao 95

Mundo Novo – kms 29 ao 28

Trechos com pare-e-siga

Sonora – kms 841 ao 839

Pedro Gomes / Coxim – kms 782 ao 780

Coxim – kms 762 ao 760; kms 758 ao 757; kms 750 ao 748; kms 737 ao 736; kms 730 ao 728

Rio Verde de MT – kms 701 ao 699; kms 700 ao 698; kms 696 ao 695; kms 659 ao 658; kms 655 ao 654

São Gabriel do Oeste – kms 611 ao 610

Bandeirantes – kms 557 ao 555; kms 552 ao 551; km 545; kms 540 ao 539

Bandeirantes / Rochedo – km 536

Jaraguari – km 528

Campo Grande – km 487; kms 484 ao 478; km 444; kms 442 ao 440; km 436; km 426; kms 422 ao 419

Nova Alvorada do Sul – kms 405 ao 400; km 384; km 373; kms 357 ao 356

Rio Brilhante – km 321

Douradina – kms 305 ao 304

Dourados – kms 240 ao 239

Caarapó – kms 224 ao 222; km 220; km 192

Juti – km 181; km 171

Naviraí – kms 140 ao 138

Itaquiraí – km 118

Eldorado – km 65

Mundo Novo – kms 19 ao 17

Na Capital, as obras de restauração do anel viário da BR-163 foram suspensas nesta quarta-feira devido à baixa temperatura. A recomendação aos motoristas é que respeitem a sinalização e reduzam a velocidade nos trechos em obras.