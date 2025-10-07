Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

RODOVIA

Trechos da BR-163/MS terão pare-e-siga e desvios durante manutenção

Serviços incluem reparos no pavimento, sinalização e limpeza de drenagem ao longo da rodovia

Duda Schindler

Obras de manutenção preventiva na BR-163/MS - Foto: Reprodução/Rachid Waqued
Obras de manutenção preventiva na BR-163/MS - Foto: Reprodução/Rachid Waqued

Trechos da BR-163 em Mato Grosso do Sul passam por manutenção preventiva nesta terça-feira (7), com intervenções que devem alterar o fluxo de veículos em diferentes trechos. Os trabalhos incluem tapa-buracos, recuperação do pavimento, revitalização da sinalização e limpeza de dispositivos de drenagem.

Durante o período de obras, alguns pontos da rodovia vão operar no sistema pare-e-siga ou com desvios temporários. Motoristas devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização para evitar acidentes.

As atividades podem ser suspensas temporariamente em caso de chuva, e o cronograma está sujeito a ajustes conforme as condições climáticas.

Pontos com desvio

  • Sonora – entre os kms 831 e 829
  • Coxim – entre os kms 704 e 703
  • Rio Verde de MT – entre os kms 656 e 654
  • São Gabriel do Oeste – entre os kms 637 e 632; entre os kms 603 e 601
  • Campo Grande – entre os kms 496 e 493; entre os kms 433 e 432
  • Rio Brilhante – entre os kms 313 e 311
  • Dourados – entre os kms 268 e 267

Pontos com pare-e-siga

  • Sonora – entre os kms 823 e 821
  • São Gabriel do Oeste – entre os kms 611 e 610
  • Bandeirantes – entre os kms 578 e 577; 574 e 572; 566 e 564; 559 e 557
  • Jaraguari – entre os kms 533 e 530; 503 e 501
  • Campo Grande – entre os kms 454 e 452; 442 e 440; no km 439
  • Nova Alvorada do Sul – entre os kms 373 e 371
  • Rio Brilhante – no km 318
  • Juti – entre os kms 178 e 176
  • Itaquiraí – entre os kms 110 e 103
  • Eldorado – no km 59 e no km 52
  • Mundo Novo – entre os kms 23 e 20; entre os kms 12 e 7
Assuntos

Mais notícias

Mais artigos