Trechos da BR-163/MS terão pare-e-siga e desvios durante manutenção

Trechos da BR-163 em Mato Grosso do Sul passam por manutenção preventiva nesta terça-feira (7), com intervenções que devem alterar o fluxo de veículos em diferentes trechos. Os trabalhos incluem tapa-buracos, recuperação do pavimento, revitalização da sinalização e limpeza de dispositivos de drenagem.

Durante o período de obras, alguns pontos da rodovia vão operar no sistema pare-e-siga ou com desvios temporários. Motoristas devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização para evitar acidentes.

As atividades podem ser suspensas temporariamente em caso de chuva, e o cronograma está sujeito a ajustes conforme as condições climáticas.

Pontos com desvio

Sonora – entre os kms 831 e 829

– entre os kms 831 e 829 Coxim – entre os kms 704 e 703

– entre os kms 704 e 703 Rio Verde de MT – entre os kms 656 e 654

– entre os kms 656 e 654 São Gabriel do Oeste – entre os kms 637 e 632; entre os kms 603 e 601

– entre os kms 637 e 632; entre os kms 603 e 601 Campo Grande – entre os kms 496 e 493; entre os kms 433 e 432

– entre os kms 496 e 493; entre os kms 433 e 432 Rio Brilhante – entre os kms 313 e 311

– entre os kms 313 e 311 Dourados – entre os kms 268 e 267

Pontos com pare-e-siga