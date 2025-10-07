Trechos da BR-163/MS terão pare-e-siga e desvios durante manutenção

Trechos da BR-163 em Mato Grosso do Sul passam por manutenção preventiva nesta terça-feira (7), com intervenções que devem alterar o fluxo de veículos em diferentes trechos. Os trabalhos incluem tapa-buracos, recuperação do pavimento, revitalização da sinalização e limpeza de dispositivos de drenagem.
Durante o período de obras, alguns pontos da rodovia vão operar no sistema pare-e-siga ou com desvios temporários. Motoristas devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização para evitar acidentes.
As atividades podem ser suspensas temporariamente em caso de chuva, e o cronograma está sujeito a ajustes conforme as condições climáticas.
Pontos com desvio
- Sonora – entre os kms 831 e 829
- Coxim – entre os kms 704 e 703
- Rio Verde de MT – entre os kms 656 e 654
- São Gabriel do Oeste – entre os kms 637 e 632; entre os kms 603 e 601
- Campo Grande – entre os kms 496 e 493; entre os kms 433 e 432
- Rio Brilhante – entre os kms 313 e 311
- Dourados – entre os kms 268 e 267
Pontos com pare-e-siga
- Sonora – entre os kms 823 e 821
- São Gabriel do Oeste – entre os kms 611 e 610
- Bandeirantes – entre os kms 578 e 577; 574 e 572; 566 e 564; 559 e 557
- Jaraguari – entre os kms 533 e 530; 503 e 501
- Campo Grande – entre os kms 454 e 452; 442 e 440; no km 439
- Nova Alvorada do Sul – entre os kms 373 e 371
- Rio Brilhante – no km 318
- Juti – entre os kms 178 e 176
- Itaquiraí – entre os kms 110 e 103
- Eldorado – no km 59 e no km 52
- Mundo Novo – entre os kms 23 e 20; entre os kms 12 e 7