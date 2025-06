Trechos da BR-163 têm intervenções e bloqueios nesta terça-feira

A CCR MSVia segue com o cronograma de manutenção em pontos estratégicos da BR-163 em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (17). Os serviços fazem parte do plano contínuo de conservação da rodovia, com foco na segurança dos motoristas, melhor fluidez do tráfego e mais conforto aos usuários.

As frentes de trabalho incluem atividades como tapa-buracos, reparos no pavimento, revitalização da sinalização horizontal e limpeza dos sistemas de drenagem. Em razão das intervenções, trechos da rodovia podem operar em sistema de pare-e-siga ou com desvios temporários, com tráfego alternado nos dois sentidos.

A concessionária alerta os condutores sobre a necessidade de atenção redobrada nas áreas sinalizadas e reforça a importância de respeitar os limites de velocidade e as orientações das equipes. Em caso de chuva, os serviços podem ser suspensos temporariamente.

Obras no anel viário de Campo Grande

Também seguem em andamento os trabalhos de restauração do pavimento no anel viário de Campo Grande. As equipes atuam em horários de menor fluxo — das 9h às 16h e das 20h às 4h — com aplicação de microfresagem e Tratamento Superficial Duplo (TSD), utilizando asfalto modificado com borracha. A tecnologia oferece mais aderência à pista, aumenta a durabilidade e melhora a segurança viária.

Durante a execução, faixas da via poderão ser interditadas de forma alternada, com controle de tráfego por pare-e-siga.

Desvios temporários

Sonora: entre os kms 831 e 823

Pedro Gomes / Coxim: entre os kms 776 e 774

São Gabriel do Oeste: entre os kms 630 e 629; e entre os kms 626 e 625

Camapuã / Bandeirantes: entre os kms 588 e 587

Jaraguari: no km 502

Campo Grande: no km 432

Nova Alvorada do Sul: entre os kms 373 e 370; e entre os kms 366 e 364

Rio Brilhante: entre os kms 335 e 334; e no km 321

Dourados: entre os kms 280 e 279; 272 e 271; 269 e 268; 265 e 264; e no km 255

Caarapó: no km 225 e no km 201

Pontos com sistema pare-e-siga

Sonora: entre os kms 833 e 831; e entre os kms 822 e 820

Sonora / Pedro Gomes: entre os kms 809 e 808; e entre os kms 806 e 804

Rio Verde de MT: entre os kms 706 e 705; 690 e 689; e 679 e 677

Bandeirantes: no km 574; entre os kms 552 e 551; no km 545; e entre os kms 540 e 539

Bandeirantes / Rochedo: entre os kms 536 e 535

Jaraguari: no km 528

Campo Grande: entre os kms 483 e 481; no km 461; entre os kms 442 e 440; no km 426; entre os kms 422 e 419

Nova Alvorada do Sul: no km 405; entre os kms 402 e 401

Rio Brilhante: no km 346 e no km 318

Douradina: entre os kms 304 e 303; e no km 301

Dourados: no km 242

Caarapó: entre os kms 210 e 208; e no km 192

Juti: no km 174; no km 171; no km 164; entre os kms 154 e 152

Naviraí: no km 140

Itaquiraí: entre os kms 98 e 95; e entre os kms 85 e 83

Mundo Novo: entre os kms 19 e 17

A CCR MSVia reforça que o cronograma pode sofrer alterações ao longo do dia, dependendo das condições climáticas e operacionais.