Tríduo Pascal inicia celebrações centrais da fé cristã

A Igreja Católica deu início, nesta quinta-feira (17), ao Tríduo Pascal, que reúne os três dias mais importantes da Semana Santa. A tradição remete à paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e é considerada o ponto central da fé cristã.

O padre Reginaldo Padilha, reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, afirma que o Tríduo Pascal representa o momento mais sagrado do calendário litúrgico. “O Tríduo Pascal é o coração do ano litúrgico. Celebra o núcleo central da fé cristã: a paixão, morte e ressurreição de Jesus”, explica.

As celebrações começaram com a Quinta-feira Santa, data em que os fiéis relembram a Última Ceia. Durante a missa, a Igreja destaca a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Também é realizado o rito do lava-pés, que simboliza o gesto de humildade e serviço vivido por Jesus.

A fiel Marileda Ourives, da Paróquia São Sebastião, afirma que a cerimônia relembra a atitude de Cristo ao afirmar que veio ao mundo para servir, não para ser servido. “Temos a celebração da instituição da Eucaristia e também o lava-pés. Um gesto de humildade, quando Jesus diz que veio para servir, não para ser servido”.

A programação segue nesta sexta-feira (18), com um dia dedicado ao silêncio, à reflexão e ao jejum. A Igreja não celebra missas nessa data. Às 15h, é realizada a Celebração da Paixão do Senhor, com a Adoração da Cruz.

Marileda conta que, em sua casa, a família costuma manter o jejum durante o dia e participa da celebração na paróquia. “Aqui em casa, a gente faz jejum consciente. E às três da tarde, vamos à paróquia São Sebastião para a celebração da paixão. É um momento de introspecção, de reviver o sofrimento de Cristo”.

No sábado (19), a Igreja promove a Vigília Pascal, celebração que marca o início do tempo pascal e comemora a ressurreição de Cristo. O padre Reginaldo explicou que a Vigília é considerada a principal celebração do calendário da Igreja, por representar o novo nascimento da fé cristã através do batismo.