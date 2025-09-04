Trio é preso após série de roubos e tentativa de latrocínio

Dois homens e uma mulher foram presos na noite dessa terça-feira (2), após uma série de roubos e tentativa de latrocínio — roubo seguido de morte — em Campo Grande. A prisão ocorreu durante ação do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que recebeu informação sobre um carro abandonado que teria sido roubado no bairro Chácara dos Poderes.

Segundo informações, em uma das invasões a residências, no bairro Monte Castelo, o trio teria apontado uma arma de fogo contra um morador que saiu para verificar o barulho no portão.

Em outro momento, os criminosos abordaram um motorista que chegava à sua residência, na Vila Marli. A vítima reagiu e entrou em luta corporal com um dos assaltantes. Nesse momento, outro criminoso disparou contra o carro, mas o projétil atingiu o vidro fechado, sem ferir a vítima. Os autores tentaram atingi-la outras vezes, mas a arma falhou. Eles fugiram levando o carro, um notebook e um celular.

Após a ocorrência, que chegou pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a equipe do Choque intensificou o patrulhamento na região Noroeste, localizando um dos carros roubados, que havia sido abandonado pelo trio. Mais tarde, uma nova informação apontou que o outro carro estaria no bairro São Conrado, junto com os suspeitos.

No local, os dois homens tentaram fugir para dentro de um condomínio, mas foram detidos na varanda de uma residência. A mulher foi abordada ainda na rua. Além das prisões, foram apreendidos dois revólveres calibre .38, os pertences levados da vítima, além dos dois veículos roubados.

O trio confessou a participação nos crimes e recebeu voz de prisão.