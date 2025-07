Troca na gestão do Hospital Regional de Ponta Porã levanta questionamentos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu uma investigação para apurar a forma como foi feita a troca na gestão do Hospital Regional de Ponta Porã. O objetivo é entender por que a Secretaria de Estado de Saúde (SES) contratou, de maneira emergencial, uma nova entidade para administrar a unidade, sem realizar um novo processo seletivo, como determina a legislação.

A mudança ocorreu após o fim do contrato firmado em 2019 com o instituto que geria o hospital. Segundo o Ministério Público, ainda não foram apresentadas justificativas claras para a contratação emergencial, que só é permitida em casos excepcionais e com prazo limitado.

Durante reunião com conselhos de saúde e gestores da região, foi informado que a maioria dos representantes não sabia da troca na administração do hospital. A falta de informação prévia causou preocupação, principalmente pela ausência de diálogo com a comunidade e pela transparência do processo.

Para esclarecer a situação, o Ministério Público pediu explicações formais à Secretaria de Saúde e à organização que administrava o hospital até então. Também foram solicitadas cópias do contrato antigo, relatórios de atividades e os motivos que levaram ao fim da parceria. A nova entidade contratada para assumir a gestão também deve ser identificada, junto aos critérios usados para sua escolha.

Dependendo das respostas recebidas, o Ministério Público pode recomendar ajustes, entrar com ação na Justiça ou encerrar o caso.