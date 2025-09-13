Troféu Maria Aparecida Pedrossian chega à 5ª edição com foco no futebol feminino

O futebol feminino será o destaque deste domingo (14) em Campo Grande, com a realização da quinta edição do Troféu Maria Aparecida Pedrossian, torneio amador marcado para começar às 8h no campo do Rádio Clube, na Vila Morumbi. A competição é gratuita e aberta a todas as mulheres interessadas em participar, mesmo para aquelas que não fazem parte de equipes formadas.

Segundo o organizador Bruno Nóbrega, o objetivo do evento é promover lazer, inclusão e visibilidade para as jogadoras. “Em Campo Grande, os campos e horários são, em sua maioria, ocupados por torneios masculinos. Queremos garantir também um espaço para as mulheres”, destacou.

A escolha do nome do troféu homenageia Maria Aparecida Pedrossian, ex-primeira-dama de Mato Grosso do Sul, lembrada por sua força e atuação marcante. De acordo com Nóbrega, a ideia é que outras mulheres também possam ser homenageadas em edições futuras do torneio.

Até o momento, oito equipes já estão inscrita. A organização reforça que jogadoras sem equipe podem se inscrever e serão encaixadas em times participantes. A programação inclui hino nacional e entrega de brindes às atletas, além da disputa pelo troféu.

“O futebol feminino cresce em todo o mundo, e Campo Grande não pode ficar para trás”, afirmou Nóbreg. O evento contará com a presença de familiares e torcedores, em um ambiente de integração e incentivo ao esporte entre mulheres.

Serviço

5ª edição do Troféu Maria Aparecida Pedrossian

Data: Domingo (14)

Horário: A partir das 8h

Local: Rádio Clube – Vila Morumbi, Campo Grande

Inscrições: Gratuitas, no local do evento