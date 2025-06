Tuiuiú é oficializado como ave-símbolo do Pantanal Sul-Mato-Grossense

O tuiuiú (Jabiru mycteria), uma das aves mais emblemáticas do Pantanal, agora é símbolo oficial do Pantanal Sul-Mato-Grossense. A Lei nº 6.432, sancionada nesta terça-feira (24), pelo governador Eduardo Riedel, reconhece formalmente a importância da ave para a região.

Segundo o texto da nova legislação, o tuiuiú foi escolhido em razão de sua relevância ecológica, cultural e turística. A medida visa valorizar a biodiversidade pantaneira e reforçar a identidade regional de Mato Grosso do Sul, uma das principais áreas de ocorrência da espécie no país.

Com plumagem branca, cabeça e pescoço pretos e uma faixa vermelha na garganta, o tuiuiú é conhecido por seu porte imponente e por ser facilmente avistado em áreas alagadas do bioma. A ave é considerada um dos maiores símbolos da fauna brasileira e figura com destaque em imagens promocionais do turismo sul-mato-grossense.

Apesar de não estar na lista oficial de animais em extinção, a escolha como ave simbólica também reforça a necessidade de preservação do habitat natural do tuiuiú. O Pantanal, maior planície alagável do planeta, tem sofrido pressões ambientais crescentes, como queimadas e desmatamento, o que torna ainda mais relevante a adoção de medidas que reconheçam e protejam espécies nativas.

A partir da publicação da lei, o tuiuiú passa a integrar oficialmente os símbolos da cultura e da natureza sul-mato-grossense, fortalecendo seu papel como embaixador ambiental da região.