Turismo esportivo injeta R$ 2,8 mi na economia da Capital em dois dias

Campo Grande recebeu 4.142 turistas entre os dias 11 e 12 de outubro, durante um evento esportivo que reuniu cerca de 25 mil participantes. O levantamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) aponta que os visitantes vieram de 22 estados e 221 municípios, sendo 156 de fora de Mato Grosso do Sul.

A pesquisa mostra que 87% dos turistas permaneceram na cidade por até três dias, hospedando-se em hotéis, pousadas ou por meio de plataformas digitais. O gasto médio por pessoa foi de R$ 683,83, o que resultou em um impacto econômico direto e indireto estimado em R$ 2,8 milhões.

A maior parte das despesas ocorreu com transporte (R$ 258,70), alimentação (R$ 213,96) e hospedagem (R$ 211,17). O resultado mostra que o turismo esportivo tem se consolidado como uma das principais formas de movimentar a economia local, estimulando serviços ligados à hotelaria, gastronomia, comércio e mobilidade urbana.

De acordo com o secretário da Semades, Ademar Silva Junior, o resultado evidencia o papel do turismo esportivo como motor da economia local. Segundo ele, o fluxo de visitantes movimenta setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio, ampliando as oportunidades de emprego e renda na Capital.