UFMS inicia oferta de café da manhã no Restaurante Universitário de Campo Grande

A partir de 4 de agosto, os estudantes da Cidade Universitária, em Campo Grande, passam a contar com café da manhã no Restaurante Universitário (RU) da UFMS. É a primeira vez que a refeição será oferecida no câmpus sede da instituição, marcando uma nova etapa na política de assistência estudantil.

Com a mudança, o RU da UFMS em Campo Grande passa a fornecer três refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar. A medida foi viabilizada após a conclusão do processo licitatório e integra o plano de trabalho da atual gestão. “Tenho certeza de que em breve teremos o café da manhã em Corumbá, Aquidauana e Três Lagoas”, afirmou a reitora Camila Ítavo.

Nos demais câmpus, o serviço ainda enfrenta entraves. Em Aquidauana, Corumbá e Três Lagoas, nenhuma empresa foi habilitada no último edital, o que resultou no fracasso da licitação. Segundo a Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura (Proadi), um novo processo será publicado até o fim de agosto.

Para garantir alimentação aos estudantes enquanto o RU de Três Lagoas segue fechado, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) lançou um novo edital emergencial de auxílio. As inscrições estão abertas até 10 de agosto e o benefício será pago retroativamente ao mês de agosto, com previsão de repasse em setembro.

O processo licitatório da alimentação começou em dezembro de 2024, mas foi interrompido por indícios de irregularidades no RU do câmpus de Três Lagoas, levando à apuração da Polícia Federal. A UFMS retomou os trâmites com ajustes recomendados pela Controladoria-Geral da União (CGU) e nova pesquisa de preços.