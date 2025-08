UFMS oferece mais de 1,9 mil vagas em atividades gratuitas para pessoas idosas

Pessoas com 60 anos ou mais podem participar, neste segundo semestre, de atividades gratuitas oferecidas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) por meio do programa Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi). São mais de 1,9 mil vagas distribuídas entre Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Naviraí e Três Lagoas.

As inscrições seguem abertas até o dia 8 de agosto e podem ser feitas pela internet, no site unapi.ufms.br, ou presencialmente nos campi da universidade. A iniciativa contempla 61 atividades de extensão, cultura e esporte, além de 16 disciplinas isoladas da graduação presencial.

Criado em 2011, o programa tem como objetivo ampliar a inclusão da pessoa idosa no ambiente universitário, promovendo o bem-estar físico, emocional e social por meio de ações voltadas à autonomia e à cidadania. Na prática, isso significa oportunidade de aprendizado e convivência em um espaço intergeracional.

Entre as atividades oferecidas estão: yoga, tai chi chuan, hidroginástica, capoterapia, dança de salão, inglês básico, informática, violão, xadrez, artesanato, jardinagem, coral, alfabetização e letramento, além de oficinas de empreendedorismo, Libras, musicalidade e culturas estrangeiras. Também será possível cursar disciplinas como Bioética, Saúde do Idoso e Introdução à Psicologia.

Cada idoso poderá se inscrever em até cinco atividades e duas disciplinas. As aulas começam no dia 18 de agosto.