Urologista alerta para diagnóstico precoce no Novembro Azul

Com o fim do mês de novembro, o Novembro Azul volta a reforçar a importância do cuidado com a saúde masculina e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Em entrevista à Massa FM, o urologista André Domingos destacou que, embora a campanha seja voltada principalmente para o tumor mais comum entre homens, outras doenças frequentes também devem ser observadas.

Segundo o médico, a resistência masculina em procurar atendimento ainda é reflexo de fatores culturais, mas a conscientização tem avançado. Ele explica que muitos pacientes só vão ao consultório por incentivo de mulheres da família — mães, esposas e parceiras, que atuam como fator de mobilização.

O especialista lembrou que o câncer de próstata costuma ser silencioso no início, o que torna essencial a rotina de consultas e exames, sobretudo em homens com histórico familiar ou da população negra, que têm maior risco de desenvolver formas mais agressivas da doença.

A Importância do Diagnóstico Precoce

Além do câncer, Domingos citou problemas comuns que afetam a saúde masculina, como queda hormonal relacionada ao envelhecimento, disfunção erétil, cálculos renais e tumores renais e de bexiga. O aumento da expectativa de vida, segundo ele, torna essas condições mais presentes.

O urologista reforça que identificar doenças na fase inicial aumenta consideravelmente as chances de cura. Ele orienta que a avaliação médica inclua hábitos de vida, como alimentação, controle de peso, consumo de álcool, tabagismo e prática de atividade física, pois todos influenciam diretamente o risco de adoecimento.

“É uma consulta como qualquer outra. O importante é perder o medo e participar ativamente do cuidado com a própria saúde”, afirmou.

Acompanhe a entrevista completa: