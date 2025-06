Uso do fogo em áreas naturais passa a ter novas regras em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul passou a contar com novas regras para o uso planejado do fogo em áreas com cobertura vegetal. A norma estabelece critérios para o licenciamento ambiental de práticas como a queima prescrita — técnica utilizada de forma controlada para prevenir incêndios de grandes proporções e auxiliar na conservação ambiental.

As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (23), assinadas pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Entre os principais pontos da nova resolução está a formalização do Plano de Manejo Integrado do Fogo (PMIF), que passa a ser reconhecido como instrumento oficial de gestão. Esse plano pode ser elaborado por pessoas físicas, jurídicas ou organizações da sociedade civil e deve reunir estratégias ecológicas, operacionais e sociais voltadas à proteção de pessoas, propriedades e áreas verdes contra incêndios.