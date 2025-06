Uso do sorgo é tema de Dia de Campo em Bandeirantes

Produtores rurais, técnicos e empresas do setor agropecuário participaram, em Bandeirantes (MS), do 1º Dia de Campo do Sorgo, realizado na Fazenda Pontinha. O evento, promovido pela Embrapa e pela Inpasa Brasil, com apoio da MS Integração, apresentou alternativas de uso do sorgo como opção viável para a segunda safra, com destaque para a produção de etanol e alimentação animal.

Durante as apresentações, técnicos da Embrapa explicaram que o sorgo é mais resistente à seca e tem custos de produção mais baixos do que o milho, além de ser uma alternativa para áreas com menor potencial produtivo. Segundo os pesquisadores, o grão tem grande potencial para suprir a demanda crescente da indústria de etanol.

O manejo adequado das pragas também foi abordado, com destaque para a importância do monitoramento constante na lavoura. O sorgo, por exemplo, não é afetado por doenças comuns no milho, como o enfezamento causado pela cigarrinha, o que representa uma vantagem no cultivo.

A programação contou ainda com a apresentação de cultivares, testes de desempenho e práticas de plantio adaptadas à região. A expectativa é de que o sorgo ganhe espaço nas lavouras sul-mato-grossenses como alternativa rentável e sustentável na entressafra.

O evento reforçou a parceria entre produtores e indústria, e mostrou que o sorgo pode contribuir com a diversificação da produção agrícola, especialmente em um cenário de mudanças climáticas e altos custos de produção.