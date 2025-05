Vacinação contra a gripe atinge 37,65% de cobertura em Campo Grande

Campo Grande alcançou 37,65% de cobertura vacinal contra a Influenza entre os grupos prioritários, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira (19), pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Apesar do índice estar acima da média nacional (26,50%) e estadual (35,17%), o número ainda está distante da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Até o momento, 219.065 doses foram aplicadas no município. Dessas, 89.607 foram destinadas a públicos prioritários — crianças, gestantes e idosos —, os mais vulneráveis às complicações da gripe. A maior parte das doses válidas foi aplicada em idosos (69.323), seguida por crianças (19.494) e gestantes (790).

No fim de semana, ações em locais estratégicos buscaram ampliar o acesso à imunização. No Shopping Bosque dos Ipês, por exemplo, foram aplicadas 1.072 doses. A vacinação também ocorreu em três escolas da Capital e na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Tiradentes. Os dados dessas ações ainda são parciais.

A vacina contra a gripe está disponível de forma gratuita em todas as 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) de Campo Grande. Três dessas unidades — Jardim Los Angeles, Jardim Noroeste e Universitário — funcionam com horário estendido, aplicando vacinas até as 22h30.

Com a chegada do período mais frio do ano e o aumento na circulação de vírus respiratórios, a imunização se torna ainda mais essencial. A vacina utilizada é trivalente e protege contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B.

Além da vacinação, a prevenção deve ser reforçada com medidas simples, como higienizar as mãos com frequência, utilizar máscara ao apresentar sintomas gripais, evitar aglomerações e estar atento a sinais de agravamento, como febre persistente e dificuldade para respirar.

A vacinação contra a gripe é uma das principais estratégias para proteger a população e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde. Mesmo com desempenho acima da média nacional, Campo Grande ainda precisa avançar para atingir a cobertura ideal.