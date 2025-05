Vacinação contra a gripe tem novo ponto noturno nesta terça-feira na Capital

Moradores de Campo Grande que não conseguem se vacinar durante o horário comercial terão mais uma oportunidade nesta terça-feira (13). Um novo ponto de vacinação contra a gripe será montado no Centro Espírita Emmanuel, localizado na Rua dos Ferroviários, 1180, no bairro Cabreúva. O atendimento será feito das 18h às 22h, com expectativa de imunizar entre 400 e 500 pessoas.

A vacinação é aberta ao público geral a partir dos seis meses de idade. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto e, se possível, o Cartão do SUS. A aplicação seguirá os critérios estabelecidos pela campanha nacional.

A escolha do local considera fatores como circulação de pessoas, fácil acesso por transporte público e estrutura física adequada para o atendimento. A estratégia busca facilitar o acesso da população à vacina, principalmente de trabalhadores e estudantes.

Desde o início da campanha, mais de 168 mil pessoas já foram vacinadas contra a gripe em Campo Grande. A vacina também está disponível nas 74 unidades de saúde da capital, no horário regular de funcionamento. Três unidades — Jardim Noroeste, Jardim Los Angeles e Universitário — funcionam com horário estendido até as 23h.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a vacinação contra a Influenza é segura, gratuita e importante para evitar complicações causadas pela gripe.