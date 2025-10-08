Vacinação contra a raiva avança em novos bairros de Campo Grande

A campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos segue em andamento em Campo Grande. Nesta etapa, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estão passando pelos bairros Nova Campo Grande, Santo Antônio, Panamá e Popular.

A ação tem o objetivo de proteger os animais e evitar a transmissão da doença para seres humanos. A vacina é gratuita e aplicada de casa em casa, conforme o cronograma definido pelo CCZ. Para garantir o atendimento, os tutores devem manter os animais disponíveis no momento da visita dos agentes.

Quem não estiver em casa durante a vacinação pode levar o pet até o CCZ, que também realiza a imunização de segunda a sexta-feira, em horário comercial.