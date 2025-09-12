Valor da produção agrícola recua em MS e interrompe ciclo de crescimento iniciado em 2017

Pela primeira vez em sete anos, Mato Grosso do Sul registrou retração no Valor de sua Produção Agrícola (VPA) . De acordo com a Pesquisa Agrícola Municipal 2024 do IBGE, o estado contabilizou receita de R$ 35,7 bilhões, o que representa uma queda de 30,7% em relação a 2023, quando havia alcançado R$ 51,5 bilhões.

A retração está ligada à forte queda na produção de soja e milho, responsáveis pela maior parte da renda no campo sul-mato-grossense. O fenômeno climático El Niño provocou estiagens prolongadas e chuvas irregulares, comprometendo lavouras de verão. Ao mesmo tempo, a retomada da produção em países concorrentes, como a Argentina, pressionou o mercado internacional e reduziu os preços das commodities.

Na soja, o impacto foi expressivo: a produção estadual caiu 20,4%, fechando em 11,3 milhões de toneladas. O valor gerado despencou 43,4%, chegando a R$ 19,2 bilhões. Com isso, Mato Grosso do Sul perdeu posição no ranking nacional e agora ocupa o quinto lugar, com 7,8% da produção brasileira, atrás de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. O milho também apresentou queda acentuada, com retração de mais de 40% em apenas um ano.

Mesmo diante desse cenário, alguns municípios e culturas mantiveram relevância. Maracaju segue como o município com maior área plantada, com 590 mil hectares, seguido por Ponta Porã, com 561 mil hectares, e Sidrolândia, com 464 mil hectares.

Já Nova Alvorada do Sul se consolidou como o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do país, e o estado ganhou duas posições no ranking nacional de algodão, tornando-se o terceiro maior produtor brasileiro.

A pesquisa ainda mostra que a área plantada total em Mato Grosso do Sul foi de 7,2 milhões de hectares em 2024, retração de 0,5% em relação ao ano anterior. Apenas soja, cana-de-açúcar e mandioca ampliaram áreas de cultivo, enquanto sorgo, milho e trigo reduziram.

Cenário nacional

No cenário nacional, o Valor da Produção Agrícola (VPA) também sofreu queda. O IBGE aponta recuo de 3,9% em 2024, com a receita total do campo ficando em R$ 783,2 bilhões. Assim como em Mato Grosso do Sul, as condições climáticas adversas e a queda nos preços internacionais explicam o resultado.

A produção de grãos no país somou 292,5 milhões de toneladas, volume 7,5% menor que em 2023, confirmando o peso dos desafios enfrentados pelo setor em todo o território brasileiro.