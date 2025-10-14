Veículos de Comunicação
CULTURA

“Valsa nº 6” leva teatro às penitenciárias femininas de Campo Grande

Projeto idealizado por Tauanne Gazoso estreia no Sesc Teatro Prosa e propõe circulação inédita da obra de Nelson Rodrigues em espaços invisibilizados

Duda Schindler

Espetáculo é idealizado e protagonizado pela atriz Tauanne Gazoso - Foto: Reprodução/Lunar Fotografia
Espetáculo é idealizado e protagonizado pela atriz Tauanne Gazoso - Foto: Reprodução/Lunar Fotografia

O drama psicológico “Valsa nº 6”, de Nelson Rodrigues, ganha o palco do Sesc Teatro Prosa nesta quinta-feira (16), às 19h, em uma apresentação gratuita com intérprete de Libras. O espetáculo marca o início do projeto “A Valsa em Lugares Esquecidos”, idealizado e protagonizado pela atriz Tauanne Gazoso, que propõe uma circulação inédita da obra em espaços onde o teatro quase nunca chega: as penitenciárias femininas de Campo Grande.

Os ingressos para a apresentação no Sesc Teatro Prosa já estão disponíveis gratuitamente no Sympla e pelo perfil do Sesc Cultura MS no Instagram (@sescculturams).

Em cena, Tauanne dá vida à jovem Sônia, personagem que busca reconstruir a própria história em meio a lembranças e delírios provocados por um crime de feminicídio. “A arte precisa ocupar todos os lugares e estar a serviço de todas as pessoas. O nosso papel como artistas é também buscar estratégias para levar o teatro a esses espaços e contribuir para a transformação social”, afirma a atriz.

A arte em lugares esquecidos

Após a estreia aberta ao público, o espetáculo seguirá para as unidades prisionais femininas de Campo Grande, onde acontecerão ações de mediação cultural e apresentações exclusivas para as internas. No Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência à Albergada, as atividades acontecem nos dias 20 e 21 de outubro, e no Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi, nos dias 22, 23 e 24, com quatro sessões — uma por turno.

Serviço

Espetáculo:Valsa nº 6, de Nelson Rodrigues
Data: Quinta-feira, 16 de outubro, às 19h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200, Centro
Entrada: Gratuita, com intérprete de Libras
Ingressos: Disponíveis no Sympla e no Instagram @sescculturams

