Varejo cresce em agosto e interrompe sequência de queda em MS

O comércio varejista de Mato Grosso do Sul apresentou leve alta em agosto de 2025, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (15) pelo IBGE. O volume de vendas cresceu 0,3% em relação a julho, que havia registrado queda de 0,7%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o avanço foi de 0,4%.

Com o resultado, o setor acumula crescimento de 0,1% no ano e de 0,4% nos últimos 12 meses. A recuperação, embora modesta, reflete um movimento de estabilização nas vendas após meses de retração, segundo o levantamento da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC).

Já o chamado comércio varejista ampliado — que inclui veículos, motos, material de construção e atacado de alimentos, bebidas e fumo — teve desempenho negativo de 0,6% em relação a julho. Ainda assim, a variação foi positiva de 1,8% na comparação com agosto de 2024, com acumulado de 0,7% no ano.

Cenário nacional

Em nível nacional, 16 das 27 unidades da federação apresentaram alta no varejo em agosto. Os maiores crescimentos foram observados no Rio Grande do Norte (2,6%), Maranhão (2,5%) e Paraíba (1,9%). No sentido oposto, Amapá (-4,3%), Rondônia (-1,5%) e Espírito Santo (-1,2%) tiveram as maiores quedas.

O desempenho positivo de Mato Grosso do Sul segue a tendência de retomada vista em parte do país, após quatro meses de resultados negativos. Especialistas avaliam que o aumento da renda disponível e o controle gradual da inflação ajudaram a sustentar o consumo, ainda que em ritmo moderado.