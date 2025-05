Varejo de MS cresce em março, mas acumula queda no ano

O comércio varejista de Mato Grosso do Sul registrou crescimento de 0,9% no volume de vendas em março, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira (15). O avanço é maior do que o observado no mês anterior, que havia sido de 0,6%, e sinaliza uma leve recuperação no setor.

Apesar do desempenho positivo no mês, o cenário ainda é de cautela. Na comparação com março de 2024, o varejo sul-mato-grossense apresentou retração de 2,8%. Já no acumulado do ano, a queda é de 1,5%, e nos últimos 12 meses, a variação ficou positiva em 2,1%, indicando um ritmo moderado de crescimento no longo prazo.

O comércio varejista ampliado, que inclui a venda de veículos, peças, material de construção e atacado de alimentos e bebidas, também apresentou alta em março, com crescimento de 1,6%. No entanto, os indicadores sem ajuste sazonal revelam retração de 2,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado de 2025, o setor apresenta leve recuo de 0,3% e, em 12 meses, queda de 1,0%.

Panorama nacional

No cenário nacional, o varejo cresceu 0,8% em março frente a fevereiro, com resultados positivos em 20 das 27 unidades da federação. Os maiores avanços foram registrados na Paraíba (3,0%), Goiás (2,4%) e Distrito Federal (2,1%). Já no comércio varejista ampliado, a alta foi de 1,9%, puxada por estados como Paraná (4,7%) e Espírito Santo (3,7%).

Em comparação com março do ano passado, as vendas nacionais do varejo caíram 1,0%, com queda em 15 estados. No varejo ampliado, a retração foi de 1,2%. Mesmo assim, alguns estados se destacaram positivamente, como Amapá (10,0%) e Mato Grosso (8,2%).