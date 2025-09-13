Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

POLÍCIA

Veículos adulterados eram vendidos em marketplace em esquema criminoso na Capital

Operação já recuperou cinco motocicletas e um carro; grupo anunciava veículos furtados como se fossem apenas com débitos administrativos

Duda Schindler

Motocicleta recuperada pela Polícia Civil de MS - Foto: Reprodução/ PCMS
Motocicleta recuperada pela Polícia Civil de MS - Foto: Reprodução/ PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), deflagrou uma operação para desarticular um esquema de venda de veículos adulterados. Nos últimos sete dias, a ação resultou na recuperação de cinco motocicletas e um carro, além de peças de uma moto já desmontada.

As investigações começaram em fevereiro deste ano, após a apreensão de uma motocicleta Yamaha Factor, de cor preta, que apresentava sinais de adulteração no chassi e no motor. A partir daí, os policiais descobriram que três homens atuavam em conjunto furtando ou receptando veículos, alterando suas identificações e revendendo-os em plataformas online como se fossem “bob” ─ ou seja, apenas com débitos administrativos.

De acordo com a Defurv, já foram identificados ao menos 23 compradores que adquiriram veículos do grupo criminoso. Parte desses veículos já foi localizada, mas a polícia mantém diligências para encontrar todos os automóveis e motos envolvidos no esquema.

Denúncias

A população pode colaborar com informações sobre furtos e roubos de veículos enviando denúncias para o WhatsApp (67) 99226-0062.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos