Veículos adulterados eram vendidos em marketplace em esquema criminoso na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), deflagrou uma operação para desarticular um esquema de venda de veículos adulterados. Nos últimos sete dias, a ação resultou na recuperação de cinco motocicletas e um carro, além de peças de uma moto já desmontada.

As investigações começaram em fevereiro deste ano, após a apreensão de uma motocicleta Yamaha Factor, de cor preta, que apresentava sinais de adulteração no chassi e no motor. A partir daí, os policiais descobriram que três homens atuavam em conjunto furtando ou receptando veículos, alterando suas identificações e revendendo-os em plataformas online como se fossem “bob” ─ ou seja, apenas com débitos administrativos.

De acordo com a Defurv, já foram identificados ao menos 23 compradores que adquiriram veículos do grupo criminoso. Parte desses veículos já foi localizada, mas a polícia mantém diligências para encontrar todos os automóveis e motos envolvidos no esquema.

Denúncias

A população pode colaborar com informações sobre furtos e roubos de veículos enviando denúncias para o WhatsApp (67) 99226-0062.