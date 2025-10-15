Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Vendas irregulares de cigarros eletrônicos e bebidas são flagradas em Campo Grande

Fiscalização apreendeu produtos proibidos e impróprios para consumo; responsável pelo estabelecimento foi detido

Duda Schindler

Mercadoria sem regulamentação comercializada no estabelecimento - Foto: Divulgação/ Polícia Civil
Na manhã desta quarta-feira (15), uma fiscalização realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Relações de Consumo (Decon), em parceria com o Procon/MS, identificou a comercialização irregular de produtos em um estabelecimento localizado na Av. Mato Grosso, em Campo Grande.

A ação foi iniciada após denúncia encaminhada pela Secretaria de Educação (Semed), que relatava a possível venda de cigarros eletrônicos, produto proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Durante a vistoria, as equipes encontraram cigarros eletrônicos, bebidas de origem irregular e mercadorias impróprias para o consumo, que foram recolhidas para análise e posterior destruição. Os agentes constataram ainda que alguns itens não possuíam documentação fiscal ou selo de procedência.

O responsável pelo comércio foi detido em flagrante e deve responder por comercialização de produtos ilegais e inadequados ao consumo, além de importação irregular de bebidas. O caso segue sob investigação da Decon, que reforça o alerta para que a população evite a compra de produtos sem origem comprovada, que podem representar riscos à saúde e à segurança dos consumidores.

