Vetter oficializa expansão em Campo Grande com foco no mercado imobiliário de alto padrão no litoral catarinense

A Vetter Empreendimentos, uma das principais construtoras do litoral norte de Santa Catarina, oficializou sua chegada a Campo Grande com a proposta de aproximar o público sul-mato-grossense das oportunidades de investimento no setor imobiliário catarinense.

Com 22 empreendimentos lançados e 9 já entregues, a empresa se destaca pela infraestrutura, segurança e valorização crescente nas cidades de Penha e Balneário Piçarras.

Segundo o gerente comercial Fernando Parra, a decisão de expandir para Campo Grande tem base em laços pessoais e no histórico de afinidade entre os campo-grandenses e o litoral catarinense.

“Muita gente daqui frequenta essas regiões há anos. Agora, queremos oferecer uma forma segura de investir ou realizar o sonho de ter um imóvel na praia com qualidade e exclusividade” – gerente comercial da Vetter Empreendimentos, Fernando Parra.

Entre os diferenciais destacados por Parra estão as praias com selo Bandeira Azul, infraestrutura urbana em expansão e proximidade com atrações como o parque Beto Carrero. Ele também enfatizou o compromisso da Vetter com prazos de entrega e o atendimento exclusivo ao cliente. “Nosso cuidado vai desde o primeiro contato até depois da entrega das chaves”, disse.

Além de impulsionar as vendas de imóveis, a chegada da Vetter abre portas para corretores e parceiros locais atuarem com a marca. A empresa já conta com equipe e coordenação em Campo Grande, garantindo que o padrão de atendimento seja o mesmo praticado em Santa Catarina.

A estreia oficial da marca na capital sul-mato-grossense é marcada por um evento exclusivo, que terá a presença do economista Ricardo Amorim. A iniciativa faz parte da estratégia da Vetter de reforçar sua presença não apenas na cidade, mas também no interior do estado, levando aos investidores uma combinação de qualidade de vida e alta rentabilidade.

Confira a entrevista completa: