VÍDEO: Botijões escondiam quase 100 kg de maconha em Campo Grande

Um homem, de 22 anos, foi preso em Campo Grande após ser encontrado com cerca de 97 kg de maconha escondidos em botijões de gás. A ação aconteceu na noite de terça-feira (12), no Bairro Coophatrabalho.

Segundo informações, a polícia vinha recebendo denúncias de que o jovem estaria envolvido com o tráfico de drogas na região. Durante patrulhamento próximo ao endereço indicado pelos moradores, ele foi visto chegando à casa em uma motocicleta.

Ao ser abordado, o suspeito negou ser traficante, mas admitiu estar guardando dois botijões que poderiam conter drogas. Ele afirmou que não sabia exatamente o que havia dentro, que aceitara o serviço pela primeira vez por estar desempregado e que receberia R$ 2 mil pelo trabalho. O homem também disse que não revelaria quem o contratou por medo de represálias.

Confira o vídeo da apreensão

O suspeito permitiu que os policiais entrassem na residência e mostrou o local exato onde os botijões estavam na garagem. Durante a vistoria, os recipientes foram abertos, revelando 120 tabletes de maconha, totalizando 97,4 kg da droga.

Após a prisão, o homem foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Cepol), enquanto a droga e os botijões foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). A ação contou com a participação do Batalhão do Choque da Polícia Militar.