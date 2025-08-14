Veículos de Comunicação
GÁS ESPECIAL

VÍDEO: Botijões escondiam quase 100 kg de maconha em Campo Grande

Homem é preso no Bairro Coophatrabalho após polícia descobrir a droga armazenada nos recipientes na garagem de sua residência

Duda Schindler

Recipientes escondiam cerca de 120 tabletes de maconha - Foto: Reprodução/ Choque
Um homem, de 22 anos, foi preso em Campo Grande após ser encontrado com cerca de 97 kg de maconha escondidos em botijões de gás. A ação aconteceu na noite de terça-feira (12), no Bairro Coophatrabalho.

Segundo informações, a polícia vinha recebendo denúncias de que o jovem estaria envolvido com o tráfico de drogas na região. Durante patrulhamento próximo ao endereço indicado pelos moradores, ele foi visto chegando à casa em uma motocicleta.

Ao ser abordado, o suspeito negou ser traficante, mas admitiu estar guardando dois botijões que poderiam conter drogas. Ele afirmou que não sabia exatamente o que havia dentro, que aceitara o serviço pela primeira vez por estar desempregado e que receberia R$ 2 mil pelo trabalho. O homem também disse que não revelaria quem o contratou por medo de represálias.

Confira o vídeo da apreensão

O suspeito permitiu que os policiais entrassem na residência e mostrou o local exato onde os botijões estavam na garagem. Durante a vistoria, os recipientes foram abertos, revelando 120 tabletes de maconha, totalizando 97,4 kg da droga.

Após a prisão, o homem foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Cepol), enquanto a droga e os botijões foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). A ação contou com a participação do Batalhão do Choque da Polícia Militar.

