VÍDEO: Caminhão pega fogo e interdita BR-163 em Campo Grande

Um caminhão pegou fogo na tarde desta sexta-feira (18), no km 501 da BR-163, entre Campo Grande e Jaraguari. De acordo com a MSVia, concessionária que administra a rodovia, a ocorrência foi registrada por volta das 14h20 e provocou um congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros nos dois sentidos da via.

Segundo nota oficial, o veículo transportava uma carga ainda não identificada e o incêndio resultou em uma vítima com ferimentos leves, que foi atendida pelas equipes de resgate da concessionária. As causas do fogo ainda estão sendo apuradas, mas testemunhas relataram que o incêndio pode ter começado no sistema de freio do caminhão.

Causa do incêndio ainda é investigada – Vídeo enviado diretamente das ruas

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo completamente tomado pelas chamas às margens da rodovia. A densa fumaça preta era visível a longa distância e afetou a visibilidade dos motoristas que passavam pelo trecho.

Um caminhão-pipa da MSVia foi acionado para combater o incêndio, além de auxiliar na sinalização da pista e prestar apoio aos usuários que trafegavam pela região. A via precisou ser interditada temporariamente, o que causou reflexos no tráfego local.

Segundo a concessionária, o tráfego foi liberado por volta das 16h. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.